الأسد

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الأوضاع المالية تهمك وخاصة أنك افرغت ما في جيبك لكثرة صرفك لأموالك، قد يكون من يخفف عليك الأمور ويلهيك عن التفكير هو شريك حياتك الذي يعطيك دعما كبيرا وقويا، مشكلة عائلية قد تطرأ فجأة في المساء تغير من برامجك، وخاصة لمواليد 23 إلى 31 تموز.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

يحق لك الراحة يا مولود الأسد، فأنت ستشهد نهارا هادئاً ولا يوجد به أي أحداث تذكر وحتى فترة ما بعد الظهر حيث تصبح أكثر حركة. المساء قد يبدو جافاً بينك وبين من تحب لأن المشاكل ما تزال بينكما وتتناقشان على أي كلمة حتى ولو كانت تافهة. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 6 الصحة: 9

منذ 7 أيام

يوم جيد يا صديقي وما تزال تتابع صدارة قوتك على الأبراج، في الصباح قد تكون الأوضاع هادئة لديك، لكن الأمور قد تتعقد بعض الشيء في العمل، وتضغط عليك الأعمال لكي لا تقلقك قبل ساعة متأخرة من هذا المساء، تتفرغ بعد ذلك لأمورك مع الحبيب، مواليد 2 الى 9 آب هم الأكثر توترا اليوم. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ أسبوع واحد

يوم ليس كما تتوقع يا عزيزي الأسد فكل شيء سيعاكسك ويجعلك مكتئبا. حاول أن لا تقوم بأمور مهمة في فترة الظهيرة وما بعدها وخاصة في مجال العمل الذي قد يشهد العديد من الأمور التي لا تسير لمصلحتك. في فترة المساء من المفضل أن تبقى في البيت، وتشاهد التلفاز لأن مزاجك لن يتركك تتمتع بوقتك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 7 من 10

منذ أسبوع واحد

أنت جذاب اليوم والكل يستمع إلى كلامك وينظر إليك. يوم ممتاز والحظ لا يزال يدعمك بقوة، فحاول استغلال هذه الأوقات قبل أن يأتي يوم غد. في فترة ما بعد الظهر عليك الهدوء في قيادتك ولا داعي للسرعة. لا داعي لأن تجعل الانتقام يسيطر عليك في المساء، وخاصة مع أعز اصدقائك الذي يلاقي معاملة غير حسنة من قبلك. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ أسبوع واحد
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock