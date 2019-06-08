العذراء

منذ ساعتين

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انقشعت الغيوم وبانت الشمس التي غابت عنك منذ مدة طويلة، تصبح اليوم بقوة ونشاط ومفعم بالحيوية، العمل المتراكم لديك داخل محيط بيتك ستنجزه بسرعة، المساء سيكون جيدا للخروج مع الاصدقاء، واذا كان لك حبيب فلا مانع من تقديم اعتذار له عما سببت له البارحة، الأكثر استفادة هم مواليد 1 إلى 11 أيلول.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

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