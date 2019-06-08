انتبه إلى ألسن الآخرين الذين لن يجدوا سواك ليتحدثوا عنك، لا تهتم للكلام من حولك، وخاصة في فترة الصباح التي ستمارس فيها ضغطا كبيرا على نفسك بعدم الكلام، الأمور العائلية ستكون مهمة في المساء لكثرة الأحداث على هذه الجبهة، احذر من مناقشة حادة بينك وبينك أحد والديك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7من 10 العاطفة : 9من 10 الصحة : 9من 10

