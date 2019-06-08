الميزان

منذ ساعتين

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يوم غير عادي، فالملل منذ الصباح يسيطر عليك، ولا رغبة لك في فعل أي شيء، وقد تثار بعض المشاكل في البيت أو العمل فاحذر من اتخاذ أي قرار متسرع، الأوضاع في المساء لن تكون أفضل بل على العكس قد تزداد سوءا حيث تتوتر الأوضاع بينك وبين الحبيب بشكل كبير.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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