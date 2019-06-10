الحمل

منذ ساعة واحدة

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أنت لا تحسد على هذا اليوم، فالضغوطات ستصحبك منذ الصباح، حيث لا تلبث وصولك إلى مكان عملك حتى تبدأ المناوشات، وذلك بسبب مزاجك وعصبيتك التي لا داعي لها، أما في فترة ما بعد الظهر والمساء انصحك بالتزام البيت والراحة، لأنك ربما تشعر بوعكة صحية في منطقة الأمعاء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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