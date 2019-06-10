الثور

منذ ساعة واحدة

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تنظر إلى خزانة ملابسك منذ الصباح لتتحلى بثياب جميلة وأنيقة لتواجه هذا اليوم المليء بالبرامج والمواعيد المهمة لديك، قد يطرأ تغيير في مواعيدك في فترة الظهيرة، لكن الأمور ستسير على ما يرام، علاقتك بمن تحب ليست جيدة فلا تجعل عنادتك وكبرياءك يدمران علاقتكما، وبالأخص إذا كان من تحب من برج العقرب أو الحمل.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

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لا تكن مستعجلا في تنفيذ ما تريد، لأن التأخير قد يكون لمصلحتك يا عزيزي الثور، يوم جيد ويتابع الحظ دعمك اليوم بشكل أكبر من أمس، كما أن شخصيتك محبوبة جدا لدى المقربين منك، وخاصة لأصدقائك في فترة المساء، مواليد 1 الى 10 أيار هم الأكثر حظا لهذا اليوم. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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