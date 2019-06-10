الجوزاء

منذ ساعة واحدة

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يوم جيد نسبيا لجميع مواليد الجوزاء، وخاصة أن القمر في وضع مناسب لك في برج الميزان، الحظ يلعب معك في ظهيرة هذا اليوم وينجيك من مشاكل في العمل، قل نعم لأي شيء قد يعرض عليك اليوم سواء على المستوى المهني أو الشخصي فإنه يصب في مصلحتك، التفكير الزائد مثل الناقص فلا تجعل دماغك في الليل يشتغل أكثر من قدرته لأنك ستشعر بالأرق.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9من 10

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الخسارة فرصتها كبيرة جدا، وذلك لأنك لا تحسب الأمور بالطريقة الصحيحة قبل القيام بها، يوم عملي ضاغط منذ الصباح الى المساء يجعلك تخرج عصبيتك عند أول كلمة تتفوه بها، وما قد يزيد الطين بلة هو إلغاء موعد لك في المساء، مما يجعلك في مزاج لا تحسد عليه، الأكثر تأثرا بهذه الأوضاع هم مواليد 4 الى 12 حزيران. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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