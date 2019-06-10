السرطان

منذ ساعة واحدة

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نحن نعرفك بأنك لست مزاجيا، لكن اليوم أنت كذلك، فأنت لا تستطيع أن تأخذ ولو قرارا واحدا ولو كان بسيطا بل تطلب وقتا إضافيا أو تدر ظهرك له، المفاجآت قد تكون بطلة الموقف في المساء، لكن عليك بأن تأخذ حذرك على ظهرك ومعدتك اللذين قد يؤلمانك وخاصة مولود 1 الى 6 تموز (يوليو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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