حسدت نفسك يا أسد على الأيام الجميلة نوعا ما التي قضيتها سابقا، فهذا اليوم يعطيك الكثير من الضغوطات العملية والشخصية، حساسيتك ستكون على أوجها في فترة الظهيرة والمساء، فلا تقم بالمبادرات واذا أمكن لازم منزلك ولا تقم بأي برامج في المساء لأنك لن تسعد بالنتائج.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10