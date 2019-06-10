العذراء

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اليوم جيد جدا يا عزيزي العذراء، وبالأخص من الناحية المالية، فإنك سترتاح اليوم من ديون كثيرة، لأـن كثيرا من الأموال ستدخل جيبك، يوم قد يكون مخيبا للآمال في فترة ما بعد الظهر، لكن العاطفة وجلسة هادئة مع من تحب في المساء ستغير مزاجك إلى الأحسن.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

مقالات ذات صلة

أنت في الصدارة يا صديقي العذراء ويبدو ذلك من طريقة نجاحك اليوم وابتسامتك الواسعة التي تظهر للجميع. في فترة ما بعد الظهر تبدو أكثر سيطرة على أعمالك، وقد تتضح لك بعض الأمور المخفية، المساء جيد للخروج مع الأصدقاء والاستمتاع بالوقت، وخاصة لمواليد 30 آب الى 7 أيلول فهم الأكثر قوة اليوم. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ 5 ساعات

انقشعت الغيوم وبانت الشمس التي غابت عنك منذ مدة طويلة، تصبح اليوم بقوة ونشاط ومفعم بالحيوية، العمل المتراكم لديك داخل محيط بيتك ستنجزه بسرعة، المساء سيكون جيدا للخروج مع الاصدقاء، واذا كان لك حبيب فلا مانع من تقديم اعتذار له عما سببت له البارحة، الأكثر استفادة هم مواليد 1 إلى 11 أيلول.نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

منذ يومين

لا تجعل الحقد والانتقام يقلبان شخصيتك الجميلة والطيبة، فما شهدته ليلة أمس ما يزال يدور في رأسك وأنت حزين وتشعر بالظلم، لا تقلق فمجريات هذا اليوم سوف تجعلك غير ذلك وبالأخص في المساء؛ حيث يدعمك الأصدقاء، وذلك اذا كنت من مواليد 12 الى 22 أيلول. نسب النجاح من 10 : العمل: 8 العاطفة: 7 الصحة: 9

منذ أسبوع واحد

يوم المغامرات يا مولود العذراء، فأنت لا تفكر فيما تفعله وتقوم بأي شيء فقط لأنك راغب به، قد تأتيك أفكار مجنونة وتفعل أشياء قد تندم عليها فيما بعد، في فترة المساء تدمر علاقتك مع من تحب وبالأخص اذا كنت من مواليد 6 الى 12 أيلول. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

منذ أسبوع واحد
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock