الميزان

منذ ساعة واحدة

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من المؤكد أنك تشعر بالاختلاف بين اليومين الماضيين، وهذا اليوم الذي يبدأ بالنشاط والاخبار الجيدة من أوله، عليك استغلاله لتقوم ببعض المبادرات والقرارات العملية والمهنية، وخاصة أن شخصيتك القوية تسيطر على من حولك، المساء أفضل وتشعر بالراحة، وبالأخص لمواليد 1 الى 11 تشرين الأول (اكتوبر)، الذين سيقومون بقرارات مهمة هذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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