العقرب

منذ ساعة واحدة

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عليك الحذر يا مولود العقرب، فهذا اليوم صعب جدا عليك، وكل الأمور تسير عكس ما ترغب، تصحو والكآبة في عينيك وتشعر بعدم الرغبة بفعل شيء، قد تكون كسولا في ساعات الظهيرة فيتراكم العمل لديك، أما في المساء فقد تشعر بالوحدة لعدم وجود ما تفعله، حتى ولو عرض عليك أحد الخروج فأنت لن تشعر بالرغبة في ذلك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5من 10 الصحة : 5من 10

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تعيش فترة من الهدوء اليوم ولا رغبة لك بالقيام بأي شيء سوى الراحة والنوم، لذلك فإن الكسل قد يظهر عليك بشكل جلي في فترة ما بعد الظهر ويجعل الأعمال تتراكم عليك. وفي المساء فقد تلجأ الى شخص طلبا منه للمساعدة بحل مشكلة عالقة لديك، الأمور العاطفية لا بأس بها، لكن لن يكون لديك الوقت للاهتمام بها. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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