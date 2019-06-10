الجدي

منذ ساعة واحدة

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أنت ديكتاتور اليوم وتريد أن تتملك كل شيء، شخصيتك قوية جدا وأنت مصمم على فعل ما تريده، الناحية العملية هي الأكثر استفادة فقراراتك اليوم مهمة توقيع العقود وعقد الاتفاقيات يصب في مصلحتك، لمن ليس لديهم عمل قد يعرض عليك عمل، المساء قد تقودك سيطرتك على من تحب الى نقاش حاد بينكما.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم جيد كأمس ويمكن أفضل بكثير، وخاصة في مجال العمل. ضغوطات العمل قد تكون سيدة الموقف في فترتي الصباح والظهيرة. في فترة ما بعد الظهر قد يصلك مبلغ من المال يجعلك سعيدا. في المساء تبدو أكثر أريحية وهدوءا، وتسعى الى إراحة جسدك بالخروج والسهر، الأكثر حظا هم مواليد 2 الى 10 كانون الثاني. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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