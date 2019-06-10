الدلو

منذ ساعة واحدة

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ستندم كثيرا يا عزيزي الدلو اذا لم تنتبه الى ما تقوم به، وخاصة الى ما تقوله، لأنك جريء جدا وجرأتك تقودك الى التهور في تعاملك مع المقربين إليك في العمل مما يوقعك في مشاكل في فترة ما بعد الظهر، تحس برغبة بالانتقام في المساء من شخص عزيز عليك لفعله شيئا مشينا في حقك، عليك بالهدوء وملازمة البيت.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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