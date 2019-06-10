الحوت

منذ ساعة واحدة

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ينتظرك نهار مليء بالحيوية يا مولود الحوت، وخاصة على المسار العملي، فأنت منهمك في عملك زيادة عن اللزوم وخاصة في فترة الظهيرة حيث تنجز كثيرا من أعمالك المتراكمة، تشعر بالتشاؤم حيال موضوع معين، لكن سيسير عكس ما تتوقع، المساء سيكون هادئا تشعر به بالملل، مواليد 2 الى 10 آذار هم الأكثر نجاحا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8من 10

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