668 ألف شكوى تلقاها مركز شكاوي المياه الموحد في 2019

عمان- الغد- قالت وزارة المياه والري إنها تولي شكاوي المواطنين جل اهتمامها وتعمل بكافة طاقتها لتقديم أفضل الخدمات في جميع مناطق المملكة.

وبين مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق، الاعلامي عمر سلامة، أن اعداد الشكاوي الواردة الى مركز الشكاوي الموحد خلال عام 2019 سجلت (668,953) الف شكوى في جميع مناطق المملكة.

وبين ان عددا كبيرا من المناطق التي كانت توصف بالساخنة لمس فيها المواطن تحسن الوضع المائي بنسبة كبيرة بعد ان قامت الوزارة ومؤسساتها بتنفيذ عدد كبير من مشاريع تحسين التزويد المائي والشبكات الرئيسية والوصلات والخطوط وتحسين عدد من الأبار العاملة، مبينا ان اعداد الشكاوي ارتفعت من (607,453) الف شكوى عام 2018 للكسور والسدد والصرف الصحي والتلوث بزيادة (61,495) شكوى خلال عام 2019 (668,953) شكوى.

واوضح مساعد الامين العام ان هناك (25) مكتبا في مختلف مناطق المملكة لمتابعة كافة الشكاوي مجهزة بالمعدات والاليات لمتابعة كافة الملاحظات، مبينا أن زمن الاستجابة لمجموع الشكاوي الواردة تحسن بشكل كبير من (4,80) ساعة الى (2,61) ساعة حيث تحسنت الاستجابة لمعالجة كسور الشبكات تحسنت من (2,97) ساعة الى (1,88) ساعة وكذلك زمن الاستجابة لمعالجة السدد في خطوط التزويد المائي( عدم وصول المياه) ارتفع من (8,78) ساعة الى (4,57) ساعة وكذلك زمن الاستجابة لمعالجة مشكلات الصرف الصحي من (2,66) ساعة الى ( 1,39) ساعة .

واشار الى ان اعلى الاشهر لتلقي الاتصالات من المواطنين عام 2019 كان شهر حزيران الذي سجل نحو (83,632) اتصال فيما سجل شهر تموز من عام 2018 اعلى الاشهر اتصالا من المواطنين (80,729) اتصال .

واضاف ان كسور الشبكات سجلت عام 2019 (34% ) من اجمالي الشكاوي الواردة متساوية مع عام 2018 فيما سجلت نسبة السدد عام 2019 (50%) من اجمالي الشكاوي بارتفاع بنسبة (1%) عن عام 2018 وانخفضت نسبة الصرف الصحي لتشكل (16%) من اجمالي الشكاوي عام 2019 بزيادة(1%) عن عام 2018 (17%) اما نسبة التلوث فبقيت على حالها للعامين (0,1%) .

وتصدرت شركة مياه العقبة اعلى النسب في انجاز الشكاوي تلتها شركة مياهنا ثم سلطة المياه ثم شركة مياه اليرموك عام 2019 فيما كانت شركة مياهنا في صدارة القائمة عام 2018 تلتها العقبة ثم سلطة المياه ثم اليرموك وافضل اداء لشركة مياهنا مياه مأدبا ثم عمان ثم الزرقاء اما شركة مياه اليرموك فتصدرت عجلون القائمة ثم اربد ثم المفرق ثم جرش اما الادارات فكانت عام 2018 في صدارة القائمة ادارة مياه الطفيلة تلتها مياه معان ثم الكرك ثم البلقاء وفي عام 2019 تصدرت القائمة مياه الكرك ثم البلقاء ثم معان ثم الطفيلة .

واوضح الناطق الاعلامي ان معدلات الشكاوي هي في معدلاتها الطبيعية حيث سجل يوم الخميس الموافق 12/7/2018 سجل اعلى مجموع للشكاوي الواردة والمسجلة خلال العام حيث بلغت الشكاوي(3179) شكوى مسجلة لدى المركز فيما سجل يوم السبت 27/1/2018 اقل مجموع للشكاوي (555) شكوى فيما سجل يوم السبت الموافق 2/6/2019 اعلى مجموع للشكاوي الواردة (3501) شكوى وسجل يوم الاربعاء الموافق 17/1/2019 اقل مجموع للشكاوي (691) شكوى .

وأهاب بالأخوة المواطنين ضرورة التعاون مع أجهزة وشركات وزارة المياه والري والابلاغ عن كافة الملاحظات عبر مركز الشكاوي الموحد (117116) والابلاغ عن كسور الشبكات على عبر خدمة الواتس أب على الرقم (0791500686) او (0791500696) من خلال ارسال موقع الكسر حيث سيسهل ذلك من سرعة عملية اصلاح هذه الخطوط كاشفا عن عزم الوزارة تطوير قدرات مركز الشكاوي الموحد الفنية والبشرية لتحقيق الخدمة الفضلى حيث يوجد حاليا (20) موظف لتلقي الملاحظات على مدار الساعة من خلال تطوير انظمة المركز الالكترونية وزيادة موظفي خدمة العملاء لدى المركز بهدف تطوير كافة مرافق المركز وزيادة كفاءة العمل فيه .