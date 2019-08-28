668 مكتبا سياحيا تجدد ترخيصها

محمد أبو الغنم

عمان- أعلنت جمعية وكلاء السياحة والسفر عن تجديد نحو 668 مكتبا سياحيا ترخيصها منذ بداية العام الحالي.

وبينت الجمعية أن عدد المكاتب التي لم تجدد ترخيصها بلغ 15 مكتبا سياحيا.

وأوضحت الجمعية أن المكاتب التي لم تجدد ترخيصها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وطالبت الجمعية مكاتب السياحة والسفر كافة التي لم تجدد ترخيصها للعام الحالي بالإسراع في تجديد الترخيص حتى لا تتعرض إلى عقوبات من المحتمل أن تصل الى الإغلاق وعدم ممارسة عملها السياحي، إضافة الى ضرورة تصويب أوضاعها لغايات التراخيص.

وتوضح الفترات المسموح الترخيص بها لدى الوزارة، حسب المادة رقم (10) من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر رقم (114) لسنة 2016 والتي تنص على أن يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني (يناير) من كل سنة، وإذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن هذه المدة يستوفى من المرخص له مبلغ إضافي نسبته

50 % من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد وفي مدة لا تتجاوز شهر شباط(فبراير) من كل سنة، وتعد الرخصة ملغاة حكما في حالة عدم التجديد في مدة أقصاها نهاية شهر آذار(مارس) من السنة نفسها.

ويذكر أن عدد مكاتب السياحة والسفر التي جددت تراخيصها في العام الماضي بلغ نحو 690 مكتبا سياحيا موزعة في مختلف محافظات المملكة.

وعلى صعيد متصل، أشارت الجمعية الى أن 30 مكتبا سياحيا انتسبت جديدا ولأول مرة في الجمعية منذ بداية العام الحالي وحتى يوم السبت الماضي، مبينة أن عدد تلك المكاتب الجديدة التي دخلت إلى قطاع السياحة جيدة في ظل ارتفاع أعداد السياح القادمين الى المملكة، إضافة الى تنشيط السياحة الداخلية.

وأظهرت مؤشرات أداء القطاع السياحي ارتفاعاً ملحوظا خلال شهر تموز(يوليو)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث بلغت نسبة ارتفاع أعداد سياح المجموعات السياحية 30 %، بعدد 23.5 ألف زائر.

وبلغ عدد سياح المبيت 453.4 ألف زائر، بنسبة 7.1 %، فيما سجل عدد السياح الكلي ارتفاعا بنسبة 9.8 %، ليصل الى 531.8 ألف زائر.

وأعلنت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، مؤخرا، أن النمو في الدخل السياحي لهذا العام بلغ 8 %، والنمو في أعداد الزوار بلغ 6 %، وفي شهر تموز (يوليو) فقط كانت نسبة النمو في الدخل السياحي 10 %، حسب إحصائية صادرة عن البنك المركزي.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، مؤخرا، أن نحو 35.4 ألف مواطن استفادوا من برنامج “أردننا جنة” في المرحلة الأولى بنسبة زيادة بلغت 300 % على العام الماضي.