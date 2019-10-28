668.9 مليون دولار أرباح مجموعة “العربي” في 9 أشهر

عمان – الغد – حققت مجموعة البنك العربي نموا في الأرباح بنسبة 4 % للتسعة أشهر من العام 2019، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 668.9 مليون دولار مقارنة مع 643.2 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 912 مليون دولار وبنسبة نمو 6 %، مما عزز من مركزه المالي حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 8.9 مليار دولار أميركي كما في نهاية أيلول (سبتمبر) 2019.

وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.1 مليار دولار كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2019 بالمقارنة مع 25.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 3 %، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 4 % لتصل الى 34.7 مليار دولار أميركي بالمقارنة مع 33.2 مليار دولار كما في 30 أيلول (سبتمبر) 2018.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري على قدرة مجموعة البنك العربي على تعزيز ارباحها ومكانتها المالية وذلك بانتهاج المجموعة لسياسات مصرفية حكيمة تحاكي بنجاعة مختلف التحديات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وأضاف إلى أن البنك مستمر في تنفيذ رؤيته الطموحة من خلال تحقيق نمو مستدام بالايرادات المتأتية من مناطق تواجد البنك محليا والعديد من المناطق الخارجية التي يعمل بها.

وأشار إلى أن افتتاح البنك العربي مؤخرا لفرعه الجديد في مدينة شنغهاي يعتبر خطوة مهمة يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز تواجده في الصين ضمن شبكة فروعه العالمية والتي تضم ما يزيد على 600 فرع في 5 قارات.

وبين صبيح المصري أن مسيرة مجموعة البنك العربي مستمرة نحو تقديم أفضل الحلول المصرفية المتكاملة وتحقيق أفضل النتائج المالية بما يعزز ثقة العملاء والمساهمين ويدعم المركز المالي للمجموعة.

ومن جهته، أوضح المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه صباغ أن البنك استطاع ان ينمو بصافي أرباحه التشغيلية بنسبة 5 % لتصل الى 1040 مليون دولار من خلال كفاءة توظيفاته والتنوع في منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها بالإضافة إلى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية، حيث نمت صافي الفوائد من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 5 % نتيجة لتحسين العائد والادارة الجيدة لتكلفة مصادر الأموال.

وأكد نعمه صباغ على متانة المركز المالي للبنك الذي استمر بالحفاظ على معدل سيولة مرتفع لموجوداته حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 75.4 %، وكذلك احتفاظ البنك بمعدل تغطية للديون المتعثرة يصل الى اكثر من 100 %، بالاضافة الى قاعدة رأسمالية قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.1 %.

وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك العربي حصل على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 من مجلة يوروموني العالمية – لندن، كما وحصل البنك أيضاً على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 وللعام الرابع على التوالي، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية – نيويورك.