67 مليون دولار صادرات إربد بشهر آيار

اربد- ارتفعت صادرات محافظة اربد بنسبة 31 بالمئة لشهر أيار الماضي متجاوزة 67 مليون دولار بقليل مقارنة مع 3ر51 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على ما قيمته 60 مليون دولار من اجمالي الصادرات بارتفاع نسبته تجاوزت 30 بالمئة، فيما سجلت صادرات مدينة السايبر سيتي انخفاضا بنسبة 1ر3 بالمئة محققة 2ر4 مليون دولار، اما الصادرات من بقية ارجاء المحافظة فحققت 8ر2 مليون دولار بزيادة تجاوزت نسبتها 220 بالمئة مقارنة مع ايار من العام الماضي.

وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان: إن الصادرات الى الولايات المتحدة الأميركية شكلت ما نسبته 72 بالمئة غالبيتها من الصناعات الجلدية والمحيكات التي حققت 58 مليون دولار، فيما بلغت نسبة الصادرات للدول العربية قرابة 10 بالمئة من اجمالي الصادرات.

وبلغت صادرات الصناعات الانشائية 9ر1 مليون دولار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية 800 الف دولار، والتعبئة والتغليف والكرتون واللوازم المكتبية 174 الف دولار، والصناعات التموينية والغذائية 4ر2 مليون دولار، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 1ر1 مليون دولار، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية 6ر1 مليون دولار، والصناعات الهندسية والكهربائية مليون دولار.-(بترا)