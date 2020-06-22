67 وفاة و1808 اصابات جديدة بكورونا في العراق

بغداد– سجل العراق، اليوم الأثنين، 67 وفاة و 1808 إصابات بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في تقرير لها، إن نتائج التحليلات المختبرية والفحص الطبي، لهذا اليوم الاثنين، أثبتت تسجيل 1808 إصابات بفيروس كورونا، كما سجلت شفاء 850 حالة خلال 24 ساعة الماضية في عموم البلاد.

وأضافت أن الإحصاءات الخاصة بالوفيات بلغت 67 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس الوبائي.

وأشارت الوزارة الى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 32676 إصابة وشفاء 14785 حالة، أما الراقدون في المستشفى فيبلغ عددهم 16724 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 1167 حالة.

بترا