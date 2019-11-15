671 مكتبا سياحيا تجدد ترخيصها

محمد أبو الغنم

عمان- أكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، أن 671 مكتبا سياحيا جددت ترخيصها لدى الجمعية حتى أول من أمس.

وقال سميح إن عدد مكاتب السياحة والسفر التي لم تجدد تراخيصها لدى الجمعية بلغ 10 مكاتب، مضيفا أن 37 مكتبا سياحيا سجلت انتسابا جديدا إلى الجمعية منذ بداية العام الحالي.

وبين سميح أن وزارة السياحة والآثار أغلقت 29 مكتبا سياحيا لعدم قيامها بتجديد تراخيصها للعام الحالي.

وأشار إلى أنه تم تصويب وضع جزء من تلك المكاتب؛ حيث عادت إلى ممارسة نشاطها السياحي، مبينا أن 15 مكتبا سياحيا أغلقت لعدم تجديد تراخيصها لدى الوزارة، بالإضافة إلى أن بعض تلك المكاتب أغلقت بناء على طلب أصحابها؛ حيث بلغ عددها نحو 12 مكتبا سياحيا.

وأوضح سميح أنه تم إغلاق 3 مكاتب سياحة وسفر مؤخرا لأسباب مهنية.

ويذكر أن الجمعية تقوم بمتابعة الشكاوى من خلال اللجنة المتخصصة لاتخاذ الإجراءات كافة اللازمة بحق المكتب المخالف، إضافة إلى أخذ تعهدات من المكتب بعدم ارتكاب مخالفات جديدة، ويعد التعهد الذي يؤخذ على المكتب إلزاميا، وإذا تم إجراء مخالفات يحول المكتب مباشرة الى لجنة تأديبية وتصل عقوبته إلى الإغلاق.

ويوجد في وزارة السياحة والآثار قانون يغرم المخالف غرامة مالية تتراوح بين ألف و10 آلاف دينار، إضافة إلى الإغلاق عن طريق الشرطة السياحية.

وتعمل جمعية وكلاء السياحة والسفر ضمن حزمة قرارات تهدف لحماية المواطن وتطوير القطاع، وتركز القرارات على أن كل من لا يطبق ويلتزم التزام كامل بتلك القرارات من المكاتب والشركات السياحية، سيتم تحويله إلى مجلس تأديبي للنظر في العقوبة التي يستحقها.

وتهدف جمعية وكلاء السياحة والسفر إلى حماية المواطن من بعض المكاتب السياحية التي أصبحت تسيء للمهنة، وتقوم بعمليات نصب واحتيال على الزبون وتستقبل الجمعية أي مواطن أو زبون لديه شكوى على أي مكتب سياحي وتقوم الجمعية بمتابعة الشكوى.

ويذكر أن عدد مكاتب السياحة والسفر التي جددت تراخيصها في العام الماضي بلغ نحو 690 مكتبا سياحيا موزعة في مختلف محافظات المملكة.