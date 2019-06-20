السرطان

منذ 6 ساعات

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من المفضل أن تصبر على الضغوط التي رافقتك منذ يوم أمس، لأنها ستبقى تضغط عليك يا مولود السرطان، ولكنك ناجح ومتفوق في كل ما تفعله. في فترة ما بعد الظهر قد تتعرض لمفاجأة في العمل تكسبك بعض النشاط والتفاؤل. في المساء قد ينتابك بعض العصبية من محيط عائلتك، فمن الأفضل الخروج من البيت.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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