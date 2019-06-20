الثور

منذ 6 ساعات

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يوم يحمل جميع الأطياف ولا تستطيع الحكم عليه سواء جيد أم لا، لذلك من المفضل أن تتمهل بأي خطوة تقوم بها منذ الصباح وحتى ما بعد الظهر، لأنها الفترة الأصعب وقد تكمن بها بعض المشاكل. في فترة المساء احذر من الكلام الكثير فقد يضرك، وحاول أن تستغل هدوء المساء للراحة في البيت، وبالأخص مواليد 15 إلى 20 أيار (مايو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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