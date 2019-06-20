الجوزاء

منذ 6 ساعات

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يوم عملي جيد يا صديقي، فأنت تبدع في ادارتك وطريقة سيطرتك على الأمور، وقد تأخذ منحنى آخر في فترة ما بعد الظهر، وتشعر ببعض العصبية من كثرة الأحداث التي تواجهك، والمشاكل التي عليك حلها. في المساء الأجواء جيدة للخروج والاستمتاع مع أصدقائك، وبالأخص مواليد شهر 12 إلى 22 حزيران (يونيو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل :9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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تبدو قويا اليوم ولا احد يستطيع السيطرة عليك، فأنت تريد أن تجري الأمور كما تريد سواء كان ما تقوله صحيحا ام خاطئا، قراراتك جريئة جدا ولكنها حكيمة و الحظ يدعمك في كل ما تقوم به و تلاحظ من المشاكل التي تخرج منها بكل سهولة ، يوم جيد في مجال العمل لكن ليس بجيد على صعيد العاطفة التي توجد بها مشاكل في فترة المساء لكن الخطأ يقع عليك انت نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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