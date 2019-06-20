الأسد

منذ 6 ساعات

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لست محظوظا أبداً بما يحدث لك اليوم يا مولود الأسد، فأنت تضحك من كثرة المشاكل. كن هادئا ولا تجعل أحدا يستفزك في مضمار العمل، ومن المفضل أن تأخذ إجازة لفترة ما بعد الظهر تلافيا للمشاكل. في المساء يطرأ تحسن بسيط على مزاجك وخاصة لمواليد شهر تموز (يوليو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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