الأمور العملية والأخبار الجيدة التي ترافقك منذ الصباح تجعلك سعيدا ونشيطا لإنهاء أعمالك بكل براعة. في فترة ما بعد الظهر قد يخف نشاطك وينتابك النعس، فحاول كبت رغبتك في الذهاب إلى السرير. قد لا يحمل المساء تحسنا للعلاقة مع من تحب فوجهات النظر مختلفة جدا بينكما، وبالاخص مواليد 16 إلى 22 أيلول (سبتمبر).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

