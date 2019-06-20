الميزان

منذ 6 ساعات

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قد تكون تحركاتك كثيرة منذ الصباح فأنت نشيط، وتريد فعل الكثير لأنك تشعر بأنه يوم جيد للمبادرات والقرارات، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة. أما في فترة ما بعد الظهر فعليك الاهتمام بأعمالك أكثر، لأن فرصا ليست بقليلة قد تطرق بابك وتغير لك مشاريعك. أما المساء فهو صعب من الناحية العاطفية، وبالأخص لمواليد 13 إلى 22 تشرين الأول (اكتوبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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