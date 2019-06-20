الأفكار قد تقذف بك من مكان إلى آخر، فضغوطات العمل من جهة وعقلك مشغول بشيء آخر من جهة أخرى، يوم كيوم أمس، وليس بأفضل، فمن المستحسن تأجيل الأشياء المهمة إلى يوم غد. قد تكون فترة ما بعد الظهر صعبة، لكن تستطيع بسكوتك تمريرها بنجاح. عليك الراحة في المساء وقد تفضل البقاء في البيت بدلا من الخروج مع أصدقائك أو مع حبيبك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

