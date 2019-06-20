العقرب

منذ 6 ساعات

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الأفكار قد تقذف بك من مكان إلى آخر، فضغوطات العمل من جهة وعقلك مشغول بشيء آخر من جهة أخرى، يوم كيوم أمس، وليس بأفضل، فمن المستحسن تأجيل الأشياء المهمة إلى يوم غد. قد تكون فترة ما بعد الظهر صعبة، لكن تستطيع بسكوتك تمريرها بنجاح. عليك الراحة في المساء وقد تفضل البقاء في البيت بدلا من الخروج مع أصدقائك أو مع حبيبك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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لن تستطيع التميز إذ إن هذا اليوم هو جيد ام لا لكثرة التغييرات التي تشهدها الاحداث من حولك، مزاجيتك عالية وهي لا تفيدك بشيء بل تعطل عليك وتفقدك بعض الفرص كما تعطل على سير اعمالك . اهتم اكثر بصحتك في فترة ما بعد الظهر و المساء فقد تشعر بالتعب في نواحي جسمك. أما المساء فهو جيد للبقاء في البيت و مشاهدة التفاز. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 6 من 10

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