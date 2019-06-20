يوم جيد آخر يا مولود القوس ينتظرك، فحاول استغلاله على أكمل وجه قبل أن يأتي يوم غد. في فترة الظهيرة تضغط الأعمال لديك بشكل لا يحتمل، لكنها لن تدوم سوى لبضع ساعات. في المساء تنتظرك جلسة جيدة لا بأس بها مع الأصدقاء، فحاول الاستمتاع بوقتك، وبالأخص مواليد شهر تشرين الثاني (نوفمبر).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

