القوس

منذ 6 ساعات

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يوم جيد آخر يا مولود القوس ينتظرك، فحاول استغلاله على أكمل وجه قبل أن يأتي يوم غد. في فترة الظهيرة تضغط الأعمال لديك بشكل لا يحتمل، لكنها لن تدوم سوى لبضع ساعات. في المساء تنتظرك جلسة جيدة لا بأس بها مع الأصدقاء، فحاول الاستمتاع بوقتك، وبالأخص مواليد شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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يوم به كثير من الاحداث والامور فحاول ان تسيطر عليها والا تكون متسرعا في تنفيذك لأي امر تقوم خاصة على الصعيد العملي الذي يشهد العديد من التطورات المهمة في صبيحة و ظهر هذا اليوم . قد يكون بعضكم على سفر في فترة ما بعد الظهر . أما المساء فهو يعدك بالافضل وخاصة ان هنالك بعض المفاجآت في الطريق اليك على المستوى او العاطفي فتحضر لها جيدا. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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