تمر باكتئاب في فترة الصباح لاستلامك خبرا أو تلفونا يخص أمورك العاطفية أو العائلية، مما يجعل تفكيرك بالعمل محدودا وعليه تتراكم أعمالك أكثر وأكثر، فحاول أن تركز أكثر بأعمالك. في فترة ما بعد الظهر تتحسن الأمور ومزاجك أيضا. في المساء احذر من مصاريفك، لأنك ستخرج للتسوق وخاصة لمواليد 13 إلى 19 كانون الثاني (يناير).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10