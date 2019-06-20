الدلو

منذ 6 ساعات

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أنت في المقدمة يا صديقي الدلو، فما تزال في مقدمة الابراج وكلمتك منفذة، القوة والثقة ما تزال تتملكك، يوم جيد لاكمال أعمالك وانتصاراتك، لذلك استغل القيام بأعمالك الصعبة في فترة الصباح وحتى ما بعد الظهر. أما المساء فهو جيد لقضاء الوقت مع من تحب، لأنك اهملته منذ فترة ليست بقصيرة.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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فرق كبير عما كنت عليه في الايام الماضية، فالاوضاع تتحسن تدريجيا منذ الصباح، وتصبح اكثر قوة ونشاطا لتنفيذ جميع اعمالك المتراكمة منذ الايام الماضية . في فترة الظهيرة تسيطر على اوضاعك بشكل كامل وملفت للنظر مما يجعلك تحظى بتقدير من حولك . اما في المساء الوضع قد لا يكون مبشرا بالخير مع الحبيب لكنه افضل من الايام الماضية نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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