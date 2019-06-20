الحوت

منذ 6 ساعات

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يوم صعب آخر يامولود الحوت، فحاول أن تتمالك نفسك مهما مر عليك من أزمات، لأن اليوم لا يحمل أخبارا جيدة أو تقدما بل بالعكس. قد تكون فترة الصباح والظهيرة هي الأصعب. أما في المساء فعليك أن تقلل اختلاطك مع الآخرين كي تختصر المشاكل، وبالأخص مواليد 1 إلى 10 آذار (مارس).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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