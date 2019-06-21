الحمل

منذ 3 ساعات

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استغل فترة الصباح والظهيرة لفعل ما تريد يا صديقي، وقبل أن تأتي الساعة الخامسة، وتبدأ الأمور من حولك بالتعطل، يوم جيد في الصباح، لكن يبدأ العمل بالضغط عليك ابتداء من الظهيرة. مزاجك قد يكون سيئا في فترة ما بعد الظهر والمساء فاحذر من أخذ أي قرار مهم، والأفضل أن تجلس بالبيت وتشاهد فيلما، وبالاخص مواليد 21 إلى 26 آذار (مارس).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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