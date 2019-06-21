الثور

منذ 3 ساعات

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قد تحتل التجارة والبيع والشراء المرتبة الأولى في اهتماماتك لهذا اليوم، تشتري وتبيع لكن احذر عند توقيع العقود، فهنالك احتمالية بأن يقوم الشخص الذي أمامك بالتلاعب بك، في فترة ما بعد الظهر والمساء العائلة قد تأخذ اهتمامك، وقد يكون لديك بعض الالتزامات للقيام بها. أما الحبيب فقد تدخل معه في نقاش عند المساء، لكنه ينته على خير.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 9 من 10

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