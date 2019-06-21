السرطان

منذ 3 ساعات

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إذا أردت التحدي، أو عمل أي شيء صعب فافعله اليوم، لأن كل الأمور تصب في مصلحتك وفي خانتك، وخاصة في مجال العمل، الأشخاص الذين حولك قد يحاولون عرقلتك بأي عمل تقوم به، لكنك ستنجح بالنهاية، يوم به كثير من الأحداث والانفعالات، أما فترة ما بعد الظهر والمساء، فهي الفترة الأفضل، وبالأخص لمواليد 23 إلى 27 حزيران (يونيو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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من المفضل أن تصبر على الضغوط التي رافقتك منذ يوم أمس، لأنها ستبقى تضغط عليك يا مولود السرطان، ولكنك ناجح ومتفوق في كل ما تفعله. في فترة ما بعد الظهر قد تتعرض لمفاجأة في العمل تكسبك بعض النشاط والتفاؤل. في المساء قد ينتابك بعض العصبية من محيط عائلتك، فمن الأفضل الخروج من البيت. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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