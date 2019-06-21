إن الأيام الصعبة قد مرت، لكن قد تبقى الترددات لهذا اليوم، وبالأخص في الصباح والظهيرة، لا شيء يعكر مزاجك، لكنك لست بوضع جيد تحديد ما الخطأ عندك، اجعل اليوم يمر بسلام، ولا تأخذ قرارا، لانه لن يكون بمصلحتك، قد يساورك الشك في أعز الاصدقاء عليك في ساعات المساء، لكنك أكيد ستكتشف انك على خطأ.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

