الجوزاء

منذ 3 ساعات

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تصيبك الكآبة منذ صبيحة هذا اليوم، وتشعر بالملل من حياتك، وأنك لم تفلح في عمل شيء يرضيك، وهذا ليس صحيحا، لكن الكآبة التي تعيش بها تجعلك تفكر بالنواحي السلبية، تشعر بالكسل وعدم الرغبة بالقيام بأي عمل، وتزداد هذه الرغبة في فترة ما بعد الظهر. أما المساء فهو هادئ جدا، وقد لا تقوم بأي برامج لعدم جاهزية مزاجك للكلام مع أي شخص.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10

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