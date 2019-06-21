الميزان

منذ 3 ساعات

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تشتعل العاطفة بقلبك، وتشعر بالغيرة أكثر من أي يوم آخر تجاه من تحب، التملك وحب السيطرة يؤثران عليك الى حد كبير، استغل هذا اليوم لفعل الامور الصعبة، والتي تريد جهدا، لأن الحظ معك ويدعمك، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة، لن تتغير الأوضاع كثيرا في المساء، بل على العكس فجاذبيتك سيكون لها الأثر لرفع شعبيتك بين الآخرين.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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