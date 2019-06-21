العذراء

منذ 3 ساعات

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تبدأ نهارك نشيطا وقويا، تريد أن تفعل كل شيء تقدر عليه، لشعورك بأن اليوم هو فرصة للتقدم والنجاح، عليك بأن لا تتعب نفسك كثيرا، وذلك لأن مع دقات الساعة الخامسة مساء سيتغير مزاجك وتشعر بالتعب يأخذ منك قسطا كبيرا، نهار جيد، لكن نهايته غير محببة لديك، وبالاخص لمواليد آب (اغسطس).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 7 من 10

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الأمور العملية والأخبار الجيدة التي ترافقك منذ الصباح تجعلك سعيدا ونشيطا لإنهاء أعمالك بكل براعة. في فترة ما بعد الظهر قد يخف نشاطك وينتابك النعس، فحاول كبت رغبتك في الذهاب إلى السرير. قد لا يحمل المساء تحسنا للعلاقة مع من تحب فوجهات النظر مختلفة جدا بينكما، وبالاخص مواليد 16 إلى 22 أيلول (سبتمبر). نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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