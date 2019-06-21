العقرب

منذ 3 ساعات

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قد يكون اليوم هادئا بالنسبة لك يا عزيزي، والأجواء حولك مطمئنة تشعر بأن عبء الايام التي مضت قد مرت، واليوم هو يوم الترفيه، يتحسن وضعك خلال كل ساعة تمر وتصل الى أوجها في فترة المساء، حيث تتلقى دعوة غير منتظرة تسر بها، كما أن خبر جيد في الطريق إليك في وقت متأخر من هذا المساء مواليد 23 الى 28 تشرين الأول، هم أكثر المستفيدين من التغيير لهذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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