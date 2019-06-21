القوس

منذ 3 ساعات

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ما تزال تشق الطريق باتجاه ما تريد، يوجد لديك عدة أهداف لفعلها هذا اليوم، لكن عليك بالإسراع، لأن فترة النهار قد تعطيك الدعم والمساندة، هنالك الكثير من الأحداث التي تشهدها، في ساعات ما بعد الظهر، وتشهد مشاجرة أو تلاسن بالكلام بين شخصين، لكن نصيحة لا تدخل بها، لأنها لن تكون من مصلحتك. المساء قد يحمل بعض الكأبة والتوتر، فالأفضل أن تبقى هادئا.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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