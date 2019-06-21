الأجواء جيدة لديك يا مولود الجدي، لكنك قد تبدأ نهارك بكسل جديد، وعدم الرغبة في الخروج أو حتى النهوض من سريرك، قد يصل مبلغ مالي لمواليد 14 الى 19 كانون الأول (ديسمبر)، أو يتعرضون لمصاريف جمة، وبالأخص في فترة الظهيرة. أما في المساء فلديك العديد من البرامج والأمور الجيدة التي قد تشعرك بالفرح والقوة.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

