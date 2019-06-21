الحوت

منذ 3 ساعات

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اصبر يا عزيزي فما بقي أقل مما مضى، فاليوم يعد هو آخر أيام الضغط والعصبية، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة التي تعد آخر فترات العصبية والغم، لكن أعدك بعد الساعة الخامسة مساءا ستبدأ تشعر بالتحسن، ويخف الضغط تدريجيا عليك وخاصة لمواليد آذار مع بقاء مواليد 15 الى 19 آذار (مارس) تحت التوتر حتى صباح الغد.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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يوم صعب آخر يامولود الحوت، فحاول أن تتمالك نفسك مهما مر عليك من أزمات، لأن اليوم لا يحمل أخبارا جيدة أو تقدما بل بالعكس. قد تكون فترة الصباح والظهيرة هي الأصعب. أما في المساء فعليك أن تقلل اختلاطك مع الآخرين كي تختصر المشاكل، وبالأخص مواليد 1 إلى 10 آذار (مارس).نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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