اصبر يا عزيزي فما بقي أقل مما مضى، فاليوم يعد هو آخر أيام الضغط والعصبية، وبالأخص في فترة الصباح والظهيرة التي تعد آخر فترات العصبية والغم، لكن أعدك بعد الساعة الخامسة مساءا ستبدأ تشعر بالتحسن، ويخف الضغط تدريجيا عليك وخاصة لمواليد آذار مع بقاء مواليد 15 الى 19 آذار (مارس) تحت التوتر حتى صباح الغد.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10