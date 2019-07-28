673 مليون دينار إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في 2018

عمان – الغد – نمت إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة (زين واورانج موبايل وأمنية) خلال العام 2018 بنسبة 5 بالمئة، إلى حوالي 673 مليون دينار مقارنة مع 641 مليون دينار في العام 2017.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الدكتور غازي الجبور، إن مصادر ايرادات المشغلين الثلاثة توزعت على خدمات الصوت التي شكلت ما نسبته 35 بالمئة من اجمالي الايرادات، وخدمات البيانات 42 بالمئة، وخدمات ربط البيني بنسبة 20 بالمئة، وخدمات بيع أجهزة الاتصالات والبيانات بما نسبته 3 بالمئة.

واضاف أن خدمات البيانات نمت بنسبة 12 بالمئة، وخدمات الربط البيني 20 بالمئة عما كانت عليه خلال عام 2017، فيما تراجعت ايرادات الخدمات الصوتية بمعدل 11 بالمئة عن العام 2017 .

واوضح الجبور، أن نمو إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة ساهم وبشكل ملحوظ في ارتفاع متوسط الايرادات لكل مستخدم (ARPU)، ليصل خلال عام 2018 الى 42ر6 دينار شهريا محققا بذلك نسبة نمو بلغت 16 بالمئة عن عام 2017.