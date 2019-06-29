اثينا – كشف اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ، أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين ، أنه سيدافع عن ألوان بلاده في كأس العالم لكرة السلة المقررة الصيف الحالي بالصين.

وقال يانيس في أثينا خلال حضوره حدثاً تسويقياً لعلامته التجارية : “أريد التواجد هناك لمساعدة بلدي على تحقيق شيء جيد”.

وأضاف نجم ميلووكي باكس البالغ 24 عاماً : “لم أتحدث مع المدرب عن المركز الذي سأشغله ، لا يهمني إذا لعبت في المركز الرقم 1 أو 5 ، أريد اللعب فقط ، أنا لاعب كرة سلة”.

وختم حديثه بالقول : “لقد تحدثت مع بعض لاعبي المنتخب عن مسألة المشاركة ، ونحن متحمسون جميعنا ونتطلع الى البطولة”.

الجدير بالذكر أن يانيس مثّل اليونان للمرة الأولى في تموز (يوليو) بالعام 2013 مع تشكيلة تحت 21 عاما ، وساعدها للحلول خامسة في بطولة أوروبا ، كما لعب مع اليونان في التصفيات الاولمبية في تورينو عام 2016، بيد ان بلاده عجزت عن التأهل ، ليصل مجموع مشاركاته 38 مباراة بلغ معدل تسجيله فيها 9.8 نقاط. (أ ف ب)