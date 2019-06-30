الحمل

منذ ساعة واحدة

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عليك بترتيب أمورك حتى لا تصاب باللخبطة لكثرة الأحداث التي ستمر عليك هذا اليوم، الحظ سيكون إلى جانبك في الظهيرة، فالأمور ستمشي معك كما تريد، لكن عليك بترك العصبية وأن تكون أكثر صبرا في فترة ما بعد الظهر، المساء جيد للخروج مع الأصدقاء، ولكن لا أنصحك برؤية من تحب، لأن الأمور لن تسير بينكما كما تريد.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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حركتك كثيرة اليوم يا صديقي الحمل، فحاول أن تهدأ ولا تربك الدنيا حولك، من المفضل أن تعرف ماذا تعمل، وأن لا تسمح لكثرة الأحداث بجعلك تخطئ، أما في ساعات ما بعد الظهر فلديك العديد من الأمور لتفعلها، وعليك باستغلال الشعبية التي تملكها، المساء جيد لجلسة رومانسية مع من تحب، فلديك الكثير من العواطف لتفريغها. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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