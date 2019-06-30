الثور

منذ ساعة واحدة

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ما زلت تعاني من الأمور المالية وخاصة المصاريف التي لا تجد لها حلا، اترك كل شيء يسير كما هو فترة ما بعد الظهر ستلحظ تطورا ملحوظا على المسار العائلي لن يعجبك، الأمور العاطفية ما زالت في صفك والحبيب يفهم كل كلمة تقولها، المساء يحمل لك أوقاتا سعيدة فاستغلها، ولا تجعل الغيرة تأكل قلبك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم ممتاز لأصدقائنا من برج الثور الذين سيشعرون بقوة كبيرة ونشاط لافت للنظر، تبدأ يومك بنشاط، وتفضل إنهاء أعمالك المتراكمة، لديك الكثير من الالتزامات العائلية لتقوم بها في فترتي ما بعد الظهر والمساء، لكن اذا كان لديك حبيب فهو سيطلب بعض التفسيرات في المساء قد تتضايق منها، وخاصة اذا كنت من مواليد 3 الى 7 أيار. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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