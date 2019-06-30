العذراء

منذ ساعة واحدة

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أنت تكره الاختيار كما أنك تكره أن تقول الكلمة النهائية، لكن اليوم سيجبرك على الاختيار بين شيئين، وخاصة في المجال العاطفي الذي ستقرر به قرارا مهما جدا سيؤثر عليك في المستقبل، لكن في الحقيقة أن القرار سيكون في صالحك وصحيح، مواليد 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) يعانون من كثرة الحساسية والعاطفة لهذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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