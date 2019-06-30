لا ترى شيئا أمامك، لا رغبة لك بالعمل وتريد فقط النوم، تغلب على كسلك وخصوصا أن مهام كثيرة تنتظرك في الظهيرة واستعد إلى التساؤل من قبل رئيسك عن خطأ فعلته قبل فترة، يوم ليس بجيد، لكن المساء قد يخفف عنك الكثير، مواليد 1 إلى 12 تموز (يوليو) هم الأكثر توترا.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10