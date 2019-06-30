الأوضاع ما زالت سيئة يا صديقي القوس، لذا عليك الحذر على قراراتك وعلى أفعالك، لأن أي حركة غير محسوبة ستكلفك الكثير. عليك الانتباه على الصحة وإراحة نفسك قدر الامكان. في المساء قد تنتظر خبرا، ولكنه قد يكون عكس توقعاتك، مواليد 3 إلى 11 كانون الأول (ديسمبر)، هم الأكثر توترا لهذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10